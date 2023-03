Lo sceneggiatore premio Oscar Aaron Sorkin ha svelato, in un’intervista con The New York Times, di aver avuto un infarto nel 2022.

In vista delle prove per il revival del musical Camelot lo scorso novembre, Sorkin si è infatti svegliato “nel cuore della notte e ha notato che andava a sbattere contro il muro e gli spigoli“. Il giorno dopo, poi, non riusciva a bere il succo d’arancia.

Dopo aver chiamato il medico ed essersi fatto visitare, questi gli ha detto: “Dovresti essere morto“.

Ha poi raccontato:

È stato in gran parte un campanello d’allarme. Credevo di essere una di quelle persone che poteva mangiare ciò che voleva, fumare quanto voleva, senza conseguenze. Cavolo, avevo torto marcio. Spero di poter aiutare almeno una persona a smettere di fumare.

Lo sceneggiatore ha aggiunto che temeva che non avrebbe più potuto scrivere, ma ha poi rassicurato: “Permettetemi di chiarirlo: sto bene. Non vorrei che qualcuno pensasse che non posso più lavorare. Sto bene“.

Dopo aver diretto Il processo ai Chicago 7, Aaron Sorkin è tornato dietro la macchina da presa nel 2021 per dirigere A proposito dei Ricardo.

Classifiche consigliate