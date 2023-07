Alan Arkin è morto a ottantanove anni il 29 giugno. L’attore dalla lunga carriera hollywoodiana si aggiudicò l’Oscar al miglior attore non protagonista nel 2007 con Little Miss Sunshine in cui recitava al fianco di attori quali Toni Colette, Steve Carrell, Paul Dano, Greg Kinnear e Abigail Breslin. Quest’ultima, che interpretava proprio la “little miss sunshine”, ha scritto su Instagram un bellissimo tributo sull’attore scomparso, suo nonno nel film.

Scrive Breslin:

Alan Arkin era uno degli esseri umani più gentili, spiritosi e amorevoli con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ricordo quando stavamo facendo la scena “Sono carina?” in Little Miss Sunshine e durante il primo ciak ha gridato “stop!” e ha chiamato subito mia madre perché stavo piangendo. Ho detto: “No, Alan, sto recitando!” Ed è scoppiato a ridere. Amo questa storia perché è così che era Alan. Si preoccupava profondamente del suo lavoro, ma soprattutto, e cosa più importante, era un uomo sinceramente gentile e premuroso. Carissimo Alan… mancherai tantissimo. Grazie di tutto. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia, inclusa la sua bellissima moglie Suzanne. Anche se non eravamo imparentati nella vita vera, sarai per sempre “nonno” nel mio cuore. Riposa in pace.

FONTE: Comic Book

