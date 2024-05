Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Abigail, nuovo horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi, Scream VI), è arrivato nei cinema americani lo scorso aprile, mentre in Italia dovremo il 16 maggio (GUARDA IL TRAILER). La storia narra di un gruppo di aspiranti criminali che rapisce una bambina ballerina di 12 anni, figlia di una potente figura malavitosa, per incassare 50 milioni di dollari, solo per scoprire che la piccola non è per niente normale. In un’intervista con CB, i due registi hanno parlato diffusamente del film, rivelando in particolare alcune easter egg nascoste. Attenzione, l’articolo contiene potenziali SPOILER e anticipazioni sulla trama.

Un brano heavy metal per una scena raccapricciante

In una scena cruciale del film, la protagonista balla sulle note di Blood and Tears, brano della band heavy metal Danzing. Una scelta molto particolare:

Bettinelli-Olpin: Avevamo registrato il ballo con una versione rock di Il lago dei cigni perché sapevamo di volere qualcosa di più energico e che, a un certo punto, avremmo dovuto trovare una canzone, ma l’intera sequenza di ballo era in realtà un work in progress. Abbiamo deciso di farla all’incirca una settimana prima di girarla. Gillett: Abigail ruota attorno al cadavere di Peter mentre Joey e Frank arrivano. E ci siamo detti: “E se fosse un video musicale vero e proprio?”.

Continua Bettinelli-Olpin:

Doveva essere in quell’area. E, da grani fan dei Danzig e dei Misfits [precedente band di Glenn Danzing, ndr.], è stata la prima canzone che abbiamo provato. Ha la velocità giusta, il ritmo giusto. Ha quell’atmosfera macabra da ballo scolastico anni ’50. Ho messo sul tavolo inizialmente 20 canzoni e mi sono detto: “Bene, ascoltiamole”. E quella è stata la prima che io, Tyler e Mike, il nostro montatore, abbiamo ascoltato e tutti abbiamo detto: “Sì, è davvero fantastica”. Non avremmo mai pensato che la gente ci avrebbe permesso di mettere una canzone dei Danzig in questo film, compreso [Glenn] Danzig stesso. Non avevamo idea se ci avrebbe permesso di mettere una sua canzone in questo film. Comunque, per farla breve, abbiamo provato ogni altra canzone mai scritta e abbiamo continuato a pensare a quanto ci piacesse Blood and Tears e, alla fine, lo studio l’ha appoggiata e Danzig ci ha dato la sua approvazione.

Le due versioni del film

Prima dell’uscita nelle sale, i due registi avevano rivelato che della pellicola avevano realizzato due versioni, una horror e una comica, da fondere nel prodotto finale. Gillett ora precisa meglio che:

L’idea [delle due versioni] è ovviamente la versione amplificata di questo concetto. Penso che qualsiasi scena dei nostri film possa essere ricondotta a una di queste corsie molto strette, e credo che il nostro lavoro sia quello di capire come far sì che questi due aspetti si intersechino e funzionino bene insieme. Quindi non credo che ci sia necessariamente una versione comica o una versione horror vera e propria. È che quello che giriamo è una rete abbastanza grande da catturare tutte queste cose e da poter adattare il film in modo molto semplice a uno di questi toni. Credo che per noi sia divertente trovare un modo per mescolarli e fare in modo che il mix sia inaspettato e sorprendente. Quindi è vero, ma credo anche che si tratti di calibrare il film in fase di montaggio. Non è come dire: “Faremo la ripresa divertente, ma poi quella seria”. Queste inclinazioni sono molto vive in ogni cosa, e si tratta solo di essere selettivi.

Le easter egg “nascoste”

Come molti fan hanno notato, il film è pieno di easter egg, a partire da quelle inevitabile a Dieci piccoli indiani, data l’ambientazione e lo sviluppo della storia. Ce ne sono però altre “nascosti” che rimandano sia ai precedenti lavori del duo sia alla tradizione di Dracula. Eccone alcune:

Bettinelli-Olpin: C’è il ritratto di Henry [Czerny, attore di Finché morte non ci separi] sullo sfondo, e poi abbiamo anche Larry Fessenden, icona dell’horror, che ha dato la voce al DJ in un film a episodi che abbiamo fatto qualche anno fa, intitolata Southbound. Ha ripreso il suo ruolo di DJ e lo si può sentire durante la scena della sala giochi in cui tutti si conoscono. Si sente la stessa voce, è così distinta e fa un certo effetto se si conosce l’altro film. Gillett: Poi penso che ci sia la targa di Bela Lugosi [interprete di Dracula nei classici Universal degli anni ’30] sull’auto dell’autista di Abigail. Le altre targhe sono la data di pubblicazione del romanzo originale di Dracula. Adoriamo fare questo, c’è qualcosa di così divertente per noi ogni volta che c’è una scelta del genere da fare, perché non renderla figa e speciale e adattarla al puzzle e alla matematica di quello che è il film. Bettinelli-Olpin: L’altra easter egg, che credo nessuno abbia colto perché è solo un paio di fotogrammi nel film, è che il camion dietro il quale Angus [Cloud] guida per nascondersi dalle telecamere è della Harker Farms, e contiene un mucchio di aglio. Harker è il personaggio del romanzo originale di [Dracula].

Cosa ne pensate delle easter egg di Abigail? Lasciate un commento!

FONTE: CB

