Nel film Abigail, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, appare anche l’attore Angus Cloud, che aveva completato le riprese poche settimane prima della sua morte, avvenuta il 31 luglio 2023.

Gillet, intervistato da Variety, ha dichiarato che sul set era evidente quanto si stesse divertendo, prima di aggiungere:

Non penso che abbiamo mai lavorato con qualcuno che obbliga gli altri attori coinvolti nella scena a prestare attenzione. Non c’è nemmeno un momento falso in tutto quello che fa. In un certo senso ha dato a tutti il permesso di essere un po’ strani e concedersi delle libertà che forse non avrebbero avuto altrimenti, semplicemente grazie a quanto è naturale e carismatico in una scena.

Bettinelli-Olpin ha poi parlato di quando il cast e la troupe sono tornati sul set dopo la pausa legata allo sciopero di SAG-AFTRA:

Tutte le persone coinvolte volevano realmente assicurarsi che finissimo il film in modo forte e che venisse fatta giustizia ad Angus. Provavamo un senso di responsabilità.

Nel film Angus canta anche una canzone, Glamourous Lifestyle di The Jacka feat Andre Nickatina, e i filmmaker ha svelato che era stato proprio l’attore a sceglierla:

La sua reazione è stata: ‘Non riesco a credere che metteremo questa canzone in un fottuto film!’. Per merito di tutte le persone coinvolte, non si è mai pensato a tagliare quella scena. Pensavamo: ‘No, significava così tanto per Angus. Lasciamo che quella sia una parte del film’.

Nonostante l’ostacolo rappresentato dallo sciopero, i filmmaker hanno confermato che non è stato necessario intervenire digitalmente o trovare un sostituto, visto che tutto il materiale di cui avevano bisogno con Angus era stato realizzato.

Abigail – La trama

Un gruppo di aspiranti criminali rapisce una bambina ballerina di 12 anni, figlia di una potente figura malavitosa, per incassare 50 milioni di dollari: tutto ciò che devono fare è badare alla bambina nel corso di una notte. In una villa isolata i rapitori cominciano a diminuire uno uno, e scoprono, con grande orrore, che sono chiusi nella casa con una bambina per niente normale.

Che ne pensate? Siete felici che Abigail permetterà di rivedere sullo schermo Angus Cloud?

Siamo anche su TikTok!

Fonte: Variety

Classifiche consigliate