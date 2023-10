Hattie McDaniel ha segnato la storia del cinema e dei premi Oscar vincendo il premio come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Mommy in Via col vento nel 1940. McDaniel però, durante la cerimonia e considerato il clima di segregazione di quegli anni, non ha potuto sedersi insieme al resto dei nominati del suo film.

L’attrice ha poi donato il suo premio all’Howard University che lo ha esposto dal 1952 (anno di morte della donna) al 1960 quando è misteriosamente scomparso.

La Howard University ha organizzato per il primo ottobre una cerimonia dal titolo Hattie comes home durante la quale verrà rimpiazzata la statuetta perduta. A tal proposito il CEO dell’Academy Bill Kramer ha commentato:

Hattie McDaniel è stata un’artista rivoluzionaria che ha cambiato il corso del cinema e ha avuto un impato su generazioni di interpreti che l’hanno seguita. Siamo emozionati nel presentare un nuovo Academy Award dedicato a Hattie McDaniel all’Howard University.

Hattie McDaniel è stata infatti la prima donna nera ad ottenere l’ambita statuetta. E la situazione è rimasta invariata fino al 1991 con la vittoria di Whoopi Goldberg per Ghost.

