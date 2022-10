L’accademia del bene e del male: Paul Feig vorrebbe dirigere un sequel

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Paul Feig ha parlato della possibilità di realizzare un sequel di L’accademia del bene e del male, ora su Netflix.

Il regista ha spiegato che è stato molto importante trarre solamente alcuni elementi del primo libro per non cercare di confondere il pubblico:

Guarda, se avessimo girato tutto ciò che c’era nel primo libro, il film sarebbe costato miliardi. […] Trovo molto divertente guardare i film di supereroi se sei cresciuto leggendo i fumetti e conosci tutti i personaggi visto che ci sono tutte le easter egg. Al contempo è una cosa che può fa sentire esclusi gli spettatori.

Per questo film non serve conoscere il libro. Ci si può godere la storia e i personaggi, e poi chi vuole può recuperare i libri. Sono cose che devono essere indipendenti e la speranza è di continuare a farlo in un sequel.