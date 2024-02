Dopo il successo di Barbie, la LuckyChap ha siglato un contratto pluriennale di prelazione con la Warner Bros. grazie al quale le due realtà collaboreranno insieme per nuovi progetti.

La casa di produzione di Margot Robbie, da lei gestita assieme al marito Tom Ackerley e a Josey McNamara, si è distinta negli ultimi anni per aver realizzato film come Barbie (1.4 miliardi di dollari e otto nomination agli Oscar, tra cui miglior film), Saltburn (uno dei più grandi successi di sempre su Prime Video) e miniserie Maid (nominata a tre Emmy).

Mike De Luca e Pam Abdy hanno definito LuckyChap “una casa unica nel suo genere, dove filmmaker fanno un lavoro incredibili circondati da un’ambiente che li sostiene e li libera a livello creativo”. Per questo motivo “siamo entusiasti di accogliere Margot, Tom e Josey nella nostra famiglia estesa, per fare film di tutti i tipi, i generi e le dimensioni per gli spettatori di tutto il mondo”. “Abbiamo fondato LuckyChap per lottare per progetti e registi in cui crediamo,” ha commentato il team. “Siamo entusiasti di cementare la nostra lunga relazione con Warner Bros. Discovery. David Zaslav, Mike e Pam condividono il nostro impegno nel raccontare storie per il grande schermo. Non stiamo più nella pelle per ciò che faremo in futuro”.

L’approccio di Robbie sui progetti futuri di LuckyChap è verso progetti sempre più originali. Nell’accordo non si parla di un potenziale sequel di Barbie.

Per Warner Bros. Discovery questo è l’ennesimo accordo di produzione in vista dell’annuncio dei dati trimestrali, previsto per il prossimo 23 febbraio. Recentemente lo studio ha annunciato un accordo con Tom Cruise e si è unita a una joint venture con Disney e Fox per lanciare una piattaforma streaming sportiva negli USA entro la fine dell’anno.

Fonte: Variety

