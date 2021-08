“Più che pronto per il prossimo capitolo”: con questo neanche tanto criptico messaggioha pubblicato pochi minuti fa una foto disul suo canale Instagram.

Il messaggio, dicevamo, non risulta particolarmente criptico alla luce dell’annuncio di qualche mese fa che Morgan Creek Productions è al lavoro su un terzo film della saga a ventisei anni di distanza dall’uscita nei cinema di Ace Ventura – Missione Africa. La casa di produzione aveva rivelato che “Ace Ventura tornerà su Amazon con un film scritto dagli autori di Sonic – Il film” (Patrick Casey e Josh Miller, ndr.).

Ovviamente finché non vi saranno annunci ufficiali non possiamo dare la notizia per certa, ma il messaggio di Carrey lascia intuire che gli sviluppi procedono.

I due film interpretati da Jim Carrey, L’Acchiappanimali (1994) e Missione – Africa (1995) hanno incassato delle cifre decisamente elevate specie in rapporto al basso budget produttivo: 107 milioni di dollari a fronte di 15 di budget il primo e 212 milioni il secondo, che ne era costati 30.

Proprio noi di BadTaste avevamo avuto la possibilità di parlare con Jim Carrey di Ace Ventura nel 2020. In occasione del junket di Sonic – Il film a Los Angeles, avevamo chiesto alla star se oggi, in un epoca molto “politicamente corretta”, sia più complesso di prima fare il comico, e se secondo lui oggi sarebbe ancora possibile portare sullo schermo personaggi come l’acchiappanimali. Carrey è stato molto schietto nello spiegare che una scena come quella nel finale del primo film oggi sarebbe “inaccettabile”, nonostante l’omofobia (e transfobia) del personaggio di Ace Ventura sia mostrata come un aspetto decisamente negativo.

Potete scoprire la risposta che ci è stata data dall’attore direttamente qua sotto (attivate i sottotitoli con l’apposito tasto):

