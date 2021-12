Qualche giorno fa, a margine della promozione stampa di House of Gucci,ha rilasciato un’intervista alla BBC (via YouTube ). In questa occasione, l’attore ha spiegato di essere solito portarsi a casa qualche oggetto di scena dal set delle pellicole a cui lavora.

Compreso, chiaramente, Star Wars.

Ho un sacco di roba. Di sicuro ho due elmi di Kylo Ren. Ho due elmi e una spada laser in verità, poi ho roba da I morti non muoiono. Cerco di prendere qualcosa dal set di ogni film che faccio. A volte indosso i miei elmi quando guido, giusto per confondere le persone!

Poi Adam driver ha aggiunto:

Poi scatto anche un sacco di foto. Poi prendo anche le robe che stanno sul set, ho un botto di cose da Annette, The Last Duel (LEGGI LA RECENSIONE), ho il machete de I morti non muoiono con cui uccidevo gli zombi. Predo ogni genere di oggetti. E li tengo tutti in una stanza e prego me stesso in omaggio a tutte le cose che sono riuscito a fare.

Recentemente, l’attore ha parlato anche di un ipotetico ritorno alla saga di Star Wars ammettendo che, se la cosa gli venisse proposta, non sarebbe contrario alla cosa anche se molto dipenderebbe anche dall’eventuale regista coinvolto nel progetto (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’ultimo film della saga interpretato da Adam Driver è stato Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che, dal prossimo 15 dicembre, Driver sarà nei cinema con House of Gucci (ECCO LA NOSTRA RECENSIONE), pellicola che, come The Last Duel, è sempre diretta da Ridley Scott.

Cosa ne pensate dell’aneddoto raccontato dall’attore? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!