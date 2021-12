La verità è che stavamo realizzando una serie estremamente realistica, e Ferrell non somigliava al personaggio di Jerry Buss. […] Lui la prese molto peggio di quanto potessi immaginare: provai a contattarlo, e gli ricordai che negli anni aveva lanciato anche a me vari colpi bassi per i quali non si è mai scusato. Continuavo a dirgli: “Non facciamolo diventare un episodio di Behind the Music” E invece è andata così.

Non volevo ferire i suoi sentimenti, volevo essere rispettoso. Avrei dovuto chiamarlo e invece non l’ho fatta. L’ultima volta che l’ho sentito è stata per una breve telefonata: gli ho detto “Beh, stiamo chiudendo la nostra società”. E lui ha risposto: “Sì”. A quel punto ci siamo augurati buona vita. Ho pensato: “Diamine, Ferrell non mi parlerà mai più”. E così è stato.