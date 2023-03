Dopo aver collaborato in tre commedie, Jennifer Aniston e Adam Sandler puntano ora a toccare un altro genere.

Alla premiere di Murder Mystery 2, sia Jennifer Aniston che Sandler hanno parlato con l’Hollywood Reporter del loro futuro insieme. La Aniston ha rivelato che le piacerebbe molto lavorare al fianco di Sandler in un dramma:

Stavamo parlando del fatto che ci piacerebbe poter fare qualcosa di serio insieme – non che questo non sia serio, ma più sul lato drammatico. Penso solo che sia così fantastico anche come attore drammatico e non è facile oscillare avanti e indietro