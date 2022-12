Adam Sandler ricorda la reazione alle pessime recensioni di Billy Madison

Se, convenzionalmente, Un tipo imprevedibile è il film che ha inaugurato il lungo filone di successi commerciali di Adam Sandler, specialmente al botteghino statunitense, Billy Madison, la commedia del 1995 diretta da Tamra Davis, è il progetto con cui ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista assoluto di un lungometraggio.

In una chiacchierata fatta ultimamente con Entertainment Weekly, Adam Sandler ha potuto parlare anche di un’altra prima volta collegata a Billy Madison: la lettura delle recensioni negative ricevute dalla pellicola.

La star racconta:

Quando avevo diciassette anni e mi sono gettato a capofitto in questa cosa… non pensavo ai critici e non avevo neanche realizzato che un giorno avrei dovuto fare i conti con questa roba. Pensavo banalmente che avrei fatto dei film e che la gente li avrebbe visti. Quando è uscito Billy Madison io e il mio amico che l’ha scritto c’immaginavamo uno scenario tipo “Oh sì, scriveranno di questo film a New York!”. Siamo cresciuti leggendo i giornali, stavamo andando alla New York University. Poi abbiamo letto la prima recensione e ci siamo detti “Ma che sta succedendo? Ci odiano!”. Pensavamo che fosse limitato a quella pubblicazione, ma poi scoprimmo che per il 90% dei giornali il nostro film era spazzatura!