Adam Sandler parla della sceneggiatura follemente lunga del nuovo film dei fratelli Safdie

Sappiamo da tempo che, dopo Diamanti grezzi (LEGGI LA RECENSIONE), i fratelli Josh e Benny Safdie lavoreranno ancora con Adam Sandler a una pellicola prodotta da Netflix.

Qualche settimana fa, Adam Sandler, ai Gotham Awards, ha brevemente accennato che avrà un “look molto diverso” da quello a cui siamo abituati, aggiungendo anche che: “Non posso dire che sarò bello. Non è un bel momento. Sarà dura”.

In una nuova intervista concessa all’Hollywood Reporter, la star ha parlato della sceneggiatura, in fase di costante cambiamento, realizzata dai Safdie rivelando anche che la prima stesura arrivava all’incredibile numero di 340 pagine (che per uno script cinematografico sono tantissime):

Stanno scrivendo questo film che dovremmo fare insieme da ormai un paio di anni. Stanno scrivendo centinaia e centinaia di pagine. Le leggo e dico loro “Mi piace molto questa parte dove…” al che i Safdie “Oh, quella parte non c’è più, ci abbiamo messo tutta una roba differente. Ti spediremo la nuova stesura”. Non riescono a fermarsi, a pensare e a esaminare ogni possibile angolo, questo film che faremo sarà alquanto straordinario. la prima stesura arrivava a 340 pagine! Era folle e grandiosa.

Cosa ne pensate e quanto attendete questa nuova collaborazione fra Adam Sandler e i fratelli Safdie? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nella parte dei commenti qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter via Screen Rant