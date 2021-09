Michael Constantine si è spento per cause naturali il 31 agosto. Aveva 94 anni. L’agente dell’attore lo ha confermato nelle scorse ore a Variety.

Constantine, il cui vero nome è Constantine Joanides, è noto al grande pubblico per aver interpretato Gus, padre di Toula Portokalos (Nia Vardalos) nella commedia cult dei primi anni 2000 Il mio grosso grasso matrimonio greco. L’attore vestì per la seconda volta i panni di Gus in Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 nel 2016.

Prima del successo di pubblico con i film sopracitati, Constantine fu noto per il ruolo del preside Seymour Kaufman nella serie televisiva di fine anni ’60 della ABC Room 222. Per questo ruolo fu nominato due volte agli Emmy, nel 1970 e nel 1971, vincendo il premio dopo la prima candidatura.

La sua carriera televisiva continuò con alcune parti in serie come Ellery Queen, MacGyver e La signora in giallo.

Nel panorama cinematografico lo abbiamo visto anche in titoli come ad esempio Lo spaccone, Island of Love, Ragazze sotto zero, Beau Geste, Spie oltre il fronte, Skidoo, Se è martedì deve essere il Belgio, Rapporto a quattro, Come ti dirotto il jet, Boon il saccheggiatore, Una valigia piena di dollari, Il viaggio dei dannati, L’ultimo inganno, My Life – Questa mia vita, Il giurato e in L’occhio del male.

Fece il suo debutto al cinema nel 1959 in Le otto celle della morte (The Last Mile) di Howard W. Koch.

Qua sotto trovate il ricordo di Nia Vardalos nei confronti di Constantine:

https://twitter.com/NiaVardalos/status/1435786300578095104