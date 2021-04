è stato a Barcellona negli ultimi giorni per presentare, il suo ultimo film, al BCN Film Fest.

Durante un incontro con la stampa, come riportato da El Pais, all’attore è STATO chiesto un commento sul suo potenziale addio a Pirati dei Caraibi, visto che alla luce dei più recenti aggiornamenti sembra che la Disney voglia esplorare nuove rotte senza il Capitano.

Sul suo eventuale dispiacere per l’addio al personaggio, Depp ha risposto:

No, non mi manca, perché è con me tutti i giorni, lo porto sempre con me, viaggio con il capitano Jack in valigia. Appartengo a Jack Sparrow e lui mi è leale.

Ricordiamo che il franchise di Pirati dei Caraibi si appresta ad andare avanti con un nuovo film attualmente in sviluppo ambientato nello stesso mondo della saga principale, ma con protagonista Margot Robbie. Questo anche e soprattutto perché, a causa dei suoi problemi legali (che gli sono costati il posto in Animali Fantastici 3), Johnny Depp non è stato più preso in considerazione per un eventuale sesto film della saga principale.

