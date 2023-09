L’aereo più pazzo del mondo, classico del cinema comico uscito nel 1980, conta un cast di primo livello, al quale si sarebbe potuto aggiungere anche David Letterman. Un libro, in uscita ad ottobre e scritto dai registi del film, il trio David Zucker, Jim Abrahams, and Jerry Zucker, rivela infatti (via EW) come il celebre presentatore fece un provino per una parte, senza avere esperienze come attore, che si rivelò un fallimento.

Ecco il racconto del diretto interessato:

Arrivai là e avevano allestito una cabina di pilotaggio per l’aereo con delle sedie. Io avevo una sedia e c’era un’altra sedia dove sarebbe stato il copilota. Abbiamo fatto la scena una volta, poi sono venuti a darmi degli appunti e l’abbiamo rifatta forse altre due volte. E io continuavo a dire: “Non so recitare, non so recitare, non so recitare”, e poi uno di loro è venuto da me dopo il provino e mi ha detto: “Hai ragione: non sai recitare!”.

Nel cast di L’aereo più pazzo del mondo troviamo Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen. Ecco la sua sinossi:

Un pilota con la paura di volare segue la sua ex ragazza e hostess per cercare di riconquistarla, ma si ritrova costretto ad assumere il comando dell’aereo quando l’equipaggio viene avvelenato.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere David Letterman in L’aereo più pazzo del mondo? Lasciate un commento!

FONTE: EW

Classifiche consigliate