Ben Affleck e Matt Damon sono di recente impegnati nella promozione di Air, film basato sulla vera storia della genesi del marchio Nike Air Jordan e della partnership tra la società e Michael Jordan (qui il trailer del film).

In occasione di un’intervista con IndieWire, Damon ha parlato di come sia stato farsi dirigere dal collega e amico dopo anni e anni di collaborazione:

Damon: Guarda, potrebbe sembrare che è la prima volta che mi dirige, ma abbiamo fatto teatro al liceo dove lui già mi dava indicazioni. Mi dirige da più di 40 anni, perciò è stato molto naturale. Abbiamo scritto una serie di film e prodotto e recitato insieme per decenni, perciò non è sembrato in alcun modo diverso.

Affleck: Ce l’hanno chiesto spesso e in effetti mi sono chiesto se fosse dovuto sembrare diverso, ma invece è stato esattamente come sempre. La cosa splendida è che amo e mi fido di Matt ciecamente, perciò è stato bellissimo lavorare insieme.