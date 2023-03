Come sapete, il 3 aprile presenteremo Air: la storia del grande salto in anteprima gratuita ad Arcadia Cinema di Stezzano (BG). I posti per questo evento sono esauriti, ma oggi Warner Bros. ha annunciato una serie di anteprime gratuite previste per lo stesso giorno in altre città Italia.

Parliamo di Milano, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Padova, Parma, Piacenza, Ferrara.

Potete prenotarvi cliccando sul link sottostante: ogni prenotazione è valida per due persone, le proiezioni si terranno lunedì 3 aprile alle 20.30.

AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO: LA TRAMA

Dal premiato regista Ben Affleck e con Matt Damon protagonista nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike, Sonny Vaccaro, “AIR – La Storia del Grande Salto” racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’. L’emozionante storia racconta l’impresa di una squadra non convenzionale che, con in gioco il proprio futuro, compie una scommessa decisiva, la visione senza compromessi di una madre che conosce il valore dell’immenso talento di suo figlio e il ‘fenomeno’ del basket, diventato poi il più grande di tutti i tempi.

Tra le star di “AIR – La Storia del Grande Salto” lo stesso Affleck, nel ruolo del co-fondatore della Nike Phil Knight, Jason Bateman in quello di Rob Strasser, Chris Messina è David Falk, Matthew Maher è Peter Moore, Marlon Wayans è George Raveling, Jay Mohr è John Fisher, Julius Tennon è James Jordan, con Chris Tucker nel ruolo di Howard White e Viola Davis in quello di Deloris Jordan. Lo spettacolare cast include anche, Dan Bucatinsky e Gustaf Skarsgård.

