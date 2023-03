Air, nuovo film di e con Ben Affleck al cinema ad aprile (GUARDA IL TRAILER) è basato sulla vera storia della genesi del marchio Nike Air Jordan e della partnership tra la società e Michael Jordan. Nel ruolo della madre del leggendario cestista, Deloris, troviamo Viola Davis, attrice scelta dallo stesso figlio, come ha rivelato recentemente lo stesso regista.

In un’intervista con THR, è invece Davis a raccontare perché ha accettato la parte e cosa della donna l’ha colpita:

Le madri sono le figure più importanti nella vita di chiunque, quindi sono stata molto lusingata e profondamente commossa quando mi è stato chiesto di interpretare la madre di Michael. Conosco Michael Jordan, ma non sapevo che Deloris avesse mediato l’accordo per fargli ottenere un’enorme quota di partecipazione nella scarpa e che, di conseguenza, avesse protetto l’eredità di suo figlio. Volevo saperne di più su questa donna che ha avuto la forza e il coraggio di lottare per il valore del figlio. La capacità di Deloris di avere questo intuito e questa visione progressista, di farsi valere nelle trattative, che so essere la parte più difficile del lavoro, la rende una donna incredibile. Questo mi ha spinto a partecipare a questo progetto.