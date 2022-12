Airheads: Brendan Fraser e Adam Sandler si scambiano divertenti retroscena sulla realizzazione del film

Nel 1994 Brendan Fraser e Adam Sandler recita insieme nella commedia Airheads – Una band da lanciare, nei panni dei membri della band The Lone Ranger. A distanza di quasi trent’anni, Variety ha organizzato una reunion tra i due attori, che chiacchierando si sono scambiati alcuni retroscena e aneddoti sulla realizzazione del film. Ecco le principali curiosità emerse.

Sandler inizia rivelando di aver lottato perché il collega ottenesse la parte del cantante Chazz Darby:

Sandler: Il regista, Michael Lehmann, era molto contrario a te. Diceva: “Non capisco. Non vedo il cavernicolo nel film [riferimento a Il mio amico scongelato, precedente film di Fraser]“. E io gli ho risposto: “Può fare altro, amico“. Fraser: Mi stai prendendo in giro? Sandler: Alla fine sono andato a casa sua alle 4 del mattino, l’ho svegliato e gli ho detto: “Sappi che Adam Sandler non sarà in Airheads a meno che non ci sia il buon vecchio Fraser“. Così ha cambiato idea.

Tornando con la mente alle riprese, quando Fraser ricorda il momento in cui sono saltati giù da un parcheggio, Sandler ammette che per lui non non è stata una bellissima esperienza:

Sandler: Amico, questa è la verità di quel salto. Non so se te l’ho detto di recente, ma siamo saltati giù da quella cosa e siamo atterrati su un tappetino a circa 15 metri sotto di noi. Non è stata una grande acrobazia. Pensavo di potercela fare. Sono atterrato così forte che ho sentito il mio collo andare [fa un suono di scricchiolio], ma non volevo dire nulla perché sarei stato umiliato. Voi due vi siete alzati ridendo, tu e Buscemi [terzo membro della band nel film]. Io pensavo: “Dovrei ridere, ma…”. Fraser: Ti si è piegato completamente il collo all’indietro.

La conversazione si sposta poi sulla carriera attuale dei due attori. Fraser sta raccogliendo diversi apprezzamenti per la sua performance in The Whale (LEGGI LA RECENSIONE) in cui veste i panni di un uomo con problemi di obesità. Anche Sandler la elogia con trasporto:

Sei molto bravo in The Whale. Prima di tutto, ho visto The Whale. Mi si è spezzato il cuore per tutto il film. Ogni tua mossa era sconvolgente e triste da guardare. Ecco in quale agonia ti trovavi.

FONTE: Variety