Durante la promozione del film che segnerà il suo debutto cinematografico alla regia, Zelda Williams, figlia del compianto Robin Williams, ha parlato a ComicBook del film che più di tutti le ricorda il padre.

La regista di Lisa Frankenstein, visibilmente emozionata, ha fatto fatica a trovare le parole e a ricordare il titolo del film, Al di là dei sogni (1998), tanto che la sceneggiatrice Diablo Cody é dovuta accorrere in suo aiuto:

“Alcuni non riesco a riguardarli. Ma quello a cui sono più affezionata, che mi ricorda più di tutti lui é… oddio, com’era il titolo? É assurdo che non mi venga in mente il titolo proprio adesso… é…” ha ammesso.

“É Al di là dei sogni, giusto?” ha suggerito Cody.

“Si, esatto, Al di là dei sogni! Grazie! C’è anche Richard Matheson, di cui sono una grande fan. Questo aumenta ulteriormente il punteggio. Ma é anche il film che più mi aiuta a ricordare mio padre, più di tutti!”