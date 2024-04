Secondo quanto riportato da Variety Al Pacino e Dan Stevens reciteranno insieme in The Ritual, horror firmato da David Midell.

Il lungometraggio segue due preti – uno che mette in dubbio la sua fede (Stevens) e l’altro che fa i conti con un passato travagliato (Pacino) – che devono mettere da parte le loro differenze per salvare una giovane donna posseduta attraverso una serie di difficili e pericolosi esorcismi. Il film si basa sulla storia vera di Emma Schmidt, una donna americana la cui possessione demoniaca è culminata in strazianti esorcismi. Il suo caso rimane l’esorcismo più accuratamente documentato nella storia americana.

The Ritual è stato scritto da Midell ed Enrico Natale ed è prodotto da Andrew Stevens.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra bei commenti qua sotto!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate