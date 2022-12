Aladdin 2: se il film si farà, Guy Ritchie non avrebbe problemi a lavorare ancora con Will Smith

Il live action di Aladdin diretto da Guy Ritchie e uscito nel 2019 al cinema che ha visto Will Smith nei panni del Genio della lampada è stato un notevole successo commerciale che ha incassato più di un miliardo di dollari (fonte: Box Office Mojo).

Il sequel era stato annunciato nel febbraio del 2020, ma poi, fra Covid e incidenti di percorso accaduti a Will Smith, di Aladdin 2 si sono un po’ perse le tracce anche se il protagonista Mena Massoud, un anno fa circa, rivelava che la sceneggiatura era in fase di scrittura.

Interpellato in merito dall’Hollywood Reporter, Guy Ritchie ha spiegato che qualora Aladdin 2 si dovesse fare davvero, non avrebbe alcun problema a lavorare ancora con Will Smith nonostante l’incidente degli Oscar e dello schiaffo dato a Chris Rock.

Queste le sue parole:

Non ho mai incontrato un uomo più adorabile di lui e anzi, collaborare con lui è stata una delle esperienze più belle e gratificanti che abbia mai avuto. Non ho mai visto altro che un consumato e generoso gentiluomo. E non avrei alcuna preoccupazione circa il suo casting perché, come ho detto poc’anzi, è stato un gentiluomo fo**tutamente perfetto.

FONTE: The Hollywood Reporter via Screen Rant