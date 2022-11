Aladdin: Robin Williams è il segreto della longevità del Classico Disney secondo il regista John Musker

Qualche giorno fa abbiamo celebrato, con un approfondimento, i trent’anni di Aladdin, il Classico d’animazione Disney diretto da Ron Clements e John Musker uscito nei cinema americani nel 1992 (LEGGI LO SPECIALE). In Italia sarebbe arrivato solo l’anno successivo.

In un’intervista con Yahoo, il co-regista John Musker ha spiegato come, a suo modo di vedere, Robin Williams e la sua performance come Genio della lampada siano la chiave, sia il segreto della longevità del film.

Credo che l’idea di poter fare una performance sincera e anche la prospettiva di dover cantare lo attraessero. La sua dolcezza, la sua capacità di raggiungere quella parte del suo essere ritengo siano state degli elementi fondamentali per la durata nel tempo del film. Se si fosse solo trattato di commedia, non credo che sarebbe durato così a lungo, ma qui si sente davvero la presenza del suo grande cuore, della sua dolcezza, delle sue preoccupazioni per Aladdin, la loro amicizia e il suo interesse per il futuro di Aladdin. Credo sia questo il segreto della longevità del film.

