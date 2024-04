The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, nuovo film di Guy Ritchie (GUARDA IL TRAILER) racconta la storia di una squadra “fantasma” creata dal governo britannico durante la Seconda Guerra Mondiale col compito di condurre operazioni di guerra non convenzionali. Nel cast, oltre a Henry Cavill, anche Alan Ritchson (Reacher) nei panni di Anders Lassen, personaggio ispirato a un soldato danese realmente esistito. In un’intervista con THR, l’attore ha dichiarato che la pellicola gli ha dato la possibilità di diventare “il tipo più tosto che abbia mai visto su carta in vita mia [il film è tratto dal libro omonimo di Damien Lewis], è stato il più bel regalo che abbia mai ricevuto“.

Ha poi aggiunto di aver chiesto in prima persona al regista di rendere più cruente le scene in cui è presente. Ecco il suo racconto:

Sono entrato nella sua roulotte e ho detto: “Ecco il mio punto di vista sull’azione“. Anders Lassen odiava questi nazisti. Non era solo un soldato diligente, aveva una missione, c*zzo. Voleva uccidere questi uomini. Non voleva solo ucciderli, ma ucciderli con odio. Dovremmo vedere la cattiveria nell’uso del coltello. Dovrebbe essere cruento e dovremmo esporre le interiora mentre taglia le persone. Non dovremmo nascondere nulla. Dovrebbe arrivare tutto in faccia [allo spettatore]. Ero impazzito. [Ritchie] mi ha detto che ci avrebbe pensato. Il giorno dopo abbiamo progettato alcune cose. Avevamo provato e pianificato tutta la notte. Guy è arrivato e si è seduto in un angolo, fuori dai piedi. Abbiamo dato vita a questa scena che ora si trova in un momento del trailer in cui si vede Anders nella torre che uccide questi tizi in un combattimento corpo a corpo.

Abbiamo trascorso l’intera giornata a girare la scena, ed è stato tutto molto improvvisato. Pensavo: e se salendo le scale si vedessero queste strisce rosse grondanti di sangue e ci si rendesse conto che Anders ha appeso un tizio per l’intestino? E se avesse avuto un cuore tra le mani? Continuavamo a pensare a come far sì che questa visione prendesse vita. L’addetto agli oggetti di scena non è riuscito a procurarsi gli intestini in tempo, ma avevamo un cuore di maiale. Abbiamo fatto del nostro meglio con quello che avevamo, ma è stato uno spasso.