Non si sa ancora il nome dell’attore che verrà scelto da James Gunn e Peter Safran per interpretare il nuovo Batman dei DC Studios, ma nel mentre Alan Ritchson, protagonista della serie TV Reacher, è tornato ancora una volta ad affermare pubblicamente che amerebbe vestire i panni di Bruce Wayne e del suo alterego supereroistico.

Chiacchierando insieme all’Hollywood Reporter per la promozione di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, ultimo film di Guy Ritchie (qui il trailer), Alan Ritchson si è così espresso in merito a Batman:

Amerei interpretare Batman. Eccolo, l’ho detto, okay? Lo griderò ai quattro venti: “Voglio interpretare Bruce Wayne!”. La cosa che mi attira di Batman… Sai qual è il suo superpotere? L’intelligenza. È il supereroe più intelligente che ci sia. È inventivo, e ha tutti i gadget di questo mondo a sua disposizione, ma è super intelligente. Voglio essere quel tipo. E, inoltre, avere una caverna con delle supercar auto sportive e motociclette fantastiche.

