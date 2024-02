Non è ancora chiaro chi sarà l’attore che verrà scelto da James Gunn e Peter Safran per interpretare il nuovo Batman dei DC Studios, ma intanto Alan Ritchson, la star della serie TV Reacher, ha ammesso pubblicamente che amerebbe vestire i panni del Crociato di Gotham.

Alan Ritchson ha toccato la questione Batman nel corso di un paio d’interviste rilasciate a margine della promozione della sua nuova pellicola, Ordinary Angels, durante le quali l’argomento è inevitabilmente venuto a galla. D’altronde, già da diverse settimane si specula online circa il fatto che lui possa essere il prossimo Uomo Pipistrello di casa Warner (che andrà comunque ad affiancarsi a quello degli Elseworlds interpretato da Robert Pattinson nei cinecomic di Matt Reeves).

Quando, durante un’intervista con ComicBook, gli viene semplicemente chiesto di dire “Sono Batman”, Alan Ritchson si mette a ridere per poi affermare:

Questo turbine di voci è diventato talmente grande che, a questo punto, mi sembra che questa parte dovrebbe essermi stata offerta su un vassoio d’argento! Mi piacerebbe interpretare Batman. Ma, non sono ancora Batman. Non so cosa voglia fare e non so quale sarà l’approccio di Gunn. Ma, sì, sarebbe fantastico. È uno dei personaggi più iconici di tutti i tempi.