Sono arrivate nuove conferme riguardo alle voci che citavamo in anteprima la settimana scorsa nel nostro podcast Falò, riguardanti il Festival di Venezia e il Taormina Film Festival.

Partiamo dalla kermesse veneziana. Dagospia, solitamente molto bene informato, ha pubblicato oggi una flashnews in cui ironizza su Antonio Monda sostenendo che a nulla varranno i suoi sforzi: Alberto Barbera verrà riconfermato per tre anni come direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia. È proprio l’anticipazione che vi facevamo la settimana scorsa nel podcast, spiegando che verosimilmente il nuovo direttore della Biennale Pietrangelo Buttafuoco ha preferito riconfermare una squadra vincente (e in uscita proprio nell’anno del suo insediamento, che sarebbe stato l’ultimo per Barbera alla guida del Festival). A questo punto, insomma, attendiamo solo conferme ufficiali.

Per quanto riguarda Taormina, Nick Vivarelli su Variety conferma che Marco Mueller (che era tra i papabili, assieme a Monda, a sostituire Barbera) sarà invece alla guida del Taormina Film Festival. Il sito cita numerose fonti secondo cui la firma del contratto potrebbe essere avvenuta proprio oggi. La settantesima edizione del Festival, che negli ultimi anni ha attraversato vicende decisamente burrascose, si terrà a luglio.

