Alcuni utenti di Reddit condividono le più grandi bugie imparate dai film

Negli scorsi giorni, è stato aperto un thread su Reddit riguardo alle “bugie” imparate dai film, quelle cose che viste sullo schermo si credono reali e che invece si rivelano non esserlo. Diversi utenti hanno così condiviso le loro maggiori “scoperte” e ComicBook ne ha raccolte diverse.

Vi riportiamo le più interessanti.

Il “disastro” in Ragazze a Beverly Hills

Al termine di Ragazze a Beverly Hills vediamo la protagonista, Cher, impegnarsi per i soccorsi dopo il “disastro” che ha colpito la scuola di Pismo Beach, in California. Un evento del tutto fittizio, ma che a quanto pare per molti era accaduto davvero. Scrive “Frogsonnyangel”. “Guardo quel film dal 2014 e quest’anno ho scoperto che non si trattava di un evento reale“.

Le fa eco “Pi_face” : “L’ho guardato per la prima volta nei primi anni duemila e lo scopro solo grazie a questo post“.

I metodi curativi di Fight Club

In una scena di Fight Club (LEGGI LO SPECIALE) Tyler Durden (Brad Pitt) si scotta con la soda caustica, cercando poi di rimediare risciaquandola con l’aceto. Nella realtà, sottolinea un utente, questo “NON aiuta. C’è una reazione esotermica e si finisce per avere un’ustione per il calore oltre che chimica“.

GoldenFoxEngraving aggiunge:

Anche le ustioni chimiche da soda caustica quando si fa il sapone non sono fumo e bolle. È solo una sensazione di bruciore e la pelle inizia ad arrossarsi e anche dopo averla lavata via continua a bruciare e a far male. Poi, dopo un po’ di tempo, può peggiorare Anche qualche ora dopo. È come un’ustione dovuta al calore, ma quasi al rallentatore, in mancanza di una descrizione migliore.

La rianimazione polmonare e le bombe a impulso elettromagnetico

Altri post riguardano grandi classici, come la rianimazione polmonare. Nei film solitamente questa è descritta come “cinque forti massaggi al petto che riportano in vita le persone“. In verità “fa parte delle misure di rianimazione molto più violente, invasive e spesso meno efficaci di quanto il grande schermo possa far credere al pubblico“.

Un altro utente è stato invece deluso dall’aver visto una vera bomba a impulso elettromagnetico esplodere senza “effetti luminosi o scintille ed esplosioni elettroniche“.

Chiudere gli occhi dei defunti

Spesso, nelle scene di funerali, vediamo che un solo colpo con la mano verso il basso basta a far chiudere gli occhi del defunto.”ItCouldBeRabies” sfata questo mito raccontando un aneddoto personale:

Ogni volta che faccio addormentare l’animale domestico di qualcuno dico sempre che gli occhi non si chiuderanno. Una volta lavorava con me un addetto al canile che lavorava anche part-time alle pompe funebri locali, quando ho addormentato il cane di una signora. Questa mi chiede: “Se non chiudono gli occhi, allora perché le persone chiudono gli occhi ai funerali?” Senza perdere tempo, il ragazzo ha risposto allegramente: “Oh, gli incolliamo gli occhi!“. Immediate le urla per l’orrore.

