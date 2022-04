Siamo grati al New Mexico Occupational Health and Safety Bureau per aver indagato sulla vicenda. Apprezziamo il fatto che il rapporto scagioni il signor Baldwin, chiarendo il fatto che credeva che la pistola contenesse solo munizioni a salve. Inoltre, il rapporto riconosce che l’autorità di Baldwin sulla produzione fosse limitata ad approvare cambiamenti nella sceneggiatura e le scelte creative sul casting. Mr Baldwin non aveva responsabilità sulle materie nelle quali il Bureau ha cercato violazioni, e siamo felici che gli ufficiali del New Mexico abbiano chiarito questi aspetti cruciali. Siamo fiduciosi che gli individui segnalati nel rapporto verranno ritenuti responsabili della tragedia.

ha risposto con un comunicato ufficiale alla diffusione dei risultati delle indagini del New Mexico Occupational Health and Safety Bureau sull’incidente sul set di Rust nel quale la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha perso la vita a ottobre del 2021 . Baldwin, che è stato denunciato assieme agli altri produttori del film e ai responsabili delle armi sul set dalla famiglia Hutchins per omicidio colposo, si ritiene scagionato:

Secondo il rapporto, la casa di produzione di Rust non si era assicurata che munizioni vere non fossero presenti sul set del film – una violazione evidente dei regolamenti in vigore nell’industria. La società, Rust Movie Productions, è stata quindi sanzionata con 136 mila dollari, la multa più alta possibile. Sono in corso anche altre tre cause lanciate da membri della produzione di Rust.

Fonte: Instagram