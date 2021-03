Sono passati cinque anni dall’arrivo nei cinema di, l’ultimo film diretto dache, fra premi alla regia, alla sceneggiatura e alla produzione, ha vinto ben cinque premi Oscar.

E, dopo un lustro, il Los Angeles Times (via Deadline) scrive che le riprese della nuova pellicola diretta da Alejandro Gonzalez Iñárritu sono partite nella città natale del filmmaker, Città del Messico.

Intitolato Limbo si tratta di un film girato in lingua spagnola che vede nel cast Daniel Giménez Cacho, visto in Zama di Lucrecia Martel. I dettagli della trama sono al momento ignoti, ma dovrebbe trattarsi di una sorta di favola moderna che esplorerà la complessità sociale e politica del Messico di oggi.

Nel cast tecnico troviamo lo scenografo vincitore del premio Oscar Eugenio Caballero (Il labirinto del fauno, Roma) e il direttore della fotografia Darius Khondji (Seven). Le riprese si protrarrano per circa cinque mesi e saranno effettuate in svariate località messicane, ivi compresi i Churubusco Studios. L’uscita è prevista per l’anno in corso.

Twenty-one years after his spectacular film debut with 'Amores Perros', Alejandro González Iñárritu returned to Mexico City, where he was born 57 years ago, with a colossal production, tentatively titled LIMBOhttps://t.co/257CulxBMH pic.twitter.com/I2tzUh8dg4 — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) March 4, 2021

IT'S JUST A MOVIE! A wild scene along Madero Street in Mexico City was just filming for Alejandro Gonzalez Inarritu’s new film “Limbo." (Photo: Clasos/Getty Images) #Inarritu #AlejandroGonzalezInarritu #movies #movienews #Mexico #MexicoCity pic.twitter.com/r0R6D5QuSd — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) March 4, 2021

Continúa la filmación de la nueva película de Alejandro González Iñárritu, titulada tentativamente “Limbo”, en la calle de 5 de mayo e Isabela Católica en el centro de la #CDMX #Limbo #GonzalezIñarritu Foto: @alexmelon pic.twitter.com/rUoreK57No — #FotoRreporterosMx (@FotoReporMx) March 5, 2021

#HoraVisual 👁️📸Así captaron al cineasta Alejandro González #Iñárritu y a su equipo paseando por el Zócalo de la #CDMX👀😱https://t.co/oicuPcVqdt 📸: Diario 24 horas pic.twitter.com/mqgDF8vnBC — 24 Horas Quintana Roo (@24horasqroo) March 1, 2021

Vuelve al cine mexicano Alejandro González Iñárritu… @reformagente pic.twitter.com/IrclgzuKX9 — Hugo Lazcano (@hugo_lazcano) March 4, 2021

Revenant – Redivivo, ecco la sinossi dell’ultima pellicola di Alejandro Gonzalez Iñárritu:

Tratto dal romanzo di Michael Punke e adattato per il grande schermo da Mark L. Smith e Inarritu, The Revenant racconta la storia Hugh Glass, un pioniere che, nel 1820 durante una spedizione a caccia di pellicce, venne gravemente ferito da un orso. Pagò così due uomini perché stessero con lui per aiutarlo a guarire, ma i due, sicuri che l’uomo sarebbe morto a causa delle ferite riportate, lo derubarono e lo abbandonarono a se stesso. Rimasto solo e senza armi per difendersi, Glass riuscì a riprendersi e a percorrere oltre 300 chilometri in mezzo al nulla per raggiungere la zona civilizzata più vicina e ottenere vendetta. Quella di Glass resta ad oggi una delle imprese più estreme mai compiute da un essere umano.

Quanto attendete la nuova pellicola dell’acclamato regista di Birdman, 21 Grammi e Amores Perros? Ditecelo nei commenti qua sotto!