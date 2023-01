Alejandro Gonzàlez Iñarritu, il nuovo sfogo contro i cinecomic: “I supereroi sono figure tristi”

Alejandro Gonzàlez Iñarritu, dopo aver già definito i cinecomic come un “genocidio culturale”, come un “un veleno perché il pubblico è così sovraesposto alla trama, alle esplosioni e a tutta quella robaccia che non ha alcun significato in merito all’esperienza degli esseri umani” nell’ottobre del 2014 durante la promozione stampa di Birdman (o Le Imprevedibili Virtù dell’Ignoranza), torna a esprimere tutto il suo disgusto verso il genere.

Durante il BAFTA Tea Party organizzato a Beverly Hills, Alejandro Gonzàlez Iñarritu ha definito i supereroi come delle “figure tristi” specificando che:

Vedo eroi nella vita di tutti i giorni. Vedo delle belle persone che attraversano dei momenti davvero difficili e fanno cose incredibili. E sono quelle le persone con le quali voglio stabilire una connessione. Abbiamo davvero bisogno di questo genere di supereroi con superpoteri?

E poi aggiunge:

Se avete davvero bisogno di questo, credo che vi stiate perdendo qualcosa… perché non ammirare quello che abbiamo, le possibilità che abbiamo?

L’ultimo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu, intitolato Bardo – la cronaca falsa di alcune verità, è disponibile in streaming esclusivo su Netflix. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Qualche mese fa, il regista messicano aveva espresso un certo disappunto anche verso “i nuovi film” definendoli “senz’anima” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

