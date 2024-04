In occasione di un’intervista con Indiewire, Alex Garland ha chiarito le sue ultime dichiarazioni sull’addio alla regia dopo aver diretto Civil War.

“Quello che ho detto è che mi sarei preso una pausa dalla regia per il prossimo futuro” ha spiegato il regista, negando che la sua esperienza con il suo ultimo film abbia motivato la sua decisione. “Non capisco cosa c’entri o non c’entri [Civil War], non capisco il nesso. Perché una frase del genere è stata estrapolata e interpretata in questo mondo? Qui succedono cose strane… è strano rendersi conto di come vengano riproposte le dichiarazioni pubbliche e come vengano interpretate e lette“.

Il regista ha spiegato però che non intende smettere di scrivere, e in effetti ricordiamo che insieme a Danny Boyle e Cillian Murphy è al lavoro su 28 anni dopo, il rilancio della saga horror cominciata più di 20 anni fa con 28 Giorni dopo.

Civil War debutterà sugli schermi americani il 12 aprile.

