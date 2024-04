Anche se ha in uscita un nuovo film, Civil War, e nonostante ne abbia in canna un altro in fase di post-produzione, Warfare, co-diretto con Ray Mendoza, Alex Garland ha ribadito, in un’intervista al The Guardian, di volersi affrancare dalla regia cinematografica per concentrarsi sull’attività di sceneggiatore.

Quando gli viene chiesto di fare luce su una sua recente dichiarazione in merito al volersi allontanare dalla regia, Alex Garland ha così risposto:

Non è cambiato nulla. la penso sempre in questo modo. Non prevedo di rimettermi alla regia di un film nell’immediato.

Vi ricordiamo che Alex Garland, insieme a Danny Boyle e Cillian Murphy, è al lavoro sul rilancio della saga horror cominciata più di 20 anni fa con 28 Giorni dopo.

