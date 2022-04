Presto vedremo Alexander Skarsgård in, il nuovo film diretto da Robert Eggers in arrivo nelle nostre sale a fine aprile.

Parlando con The Sunday Times l’attore ha parlato però dell’inizio della sua carriera, rivelando il fatto che non veniva preso sul serio per essere finito in una sorta di lista di ragazzi sexy senza la possibilità di andare oltre l’aspetto fisico:

Dopo il mio primo lavoro mi sono ritrovato in una stupida “sexy hunky hot list” e per questo la gente non mi prendeva sul serio. Se vuoi personaggi con profondità ma sei stato etichettato come “un tizio che si toglie la maglietta” non riceverai quel tipo di offerte.

The Northman, la pellicola di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, sarà nei cinema italiani a partire dal 28 aprile. In questa pagina potete ammirare il trailer italiano diffuso dalla Universal qualche settimana fa.

