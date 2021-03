LEGGI ANCHE – Alien: Sigourney Weaver sul suo film preferito

Un raro prototipo del costume dello Xenomorfo dadi Ridley Scott verrà messo prossimamente all’asta a Los Angeles.

Come rivelato da Rolling Stone il costume in questione è un prototipo di uno xenomorfo traslucido che però non è mai finito nel montaggio finale di Scott. Fu tuttavia utilizzato durante la pre-produzione del film e per alcuni camera test. L’oggetto sarà messo all’asta tramite la casa d’aste Julien’s Auctions a cui saranno presenti anche altri oggetti di natura cinematografica da film come Batman, Die Hard, Edward Mani di forbice, Independence Day, Scarface e James Bond.

Qua sotto trovate l’immagine del costume in questione:

LEGGI ANCHE – Alien: il trailer della nuova serie a fumetti Marvel

Qua sotto trovate la sinossi del film di Ridley Scott:

Al ritorno di una missione interplanetaria, un equipaggio di astronauti capta un SOS da un pianeta. Scesi su un suolo sconosciuto, gli astronauti devono affrontare una creatura mostruosa.

Nel cast troviamo Sigourney Weaver, Yaphet Kotto, Veronica Cartwright, Ian Holm, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton e John Hurt.

Il lungometraggio è approdato nelle sale nel 1979.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: Rolling Stone, ScreenRant.com