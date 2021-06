LEGGI ANCHE – Alien vs Predator sbaglia quasi tutto

Sono passati diversi anni da quando abbiamo appreso che Neill Blomkamp avrebbe girato un nuovo capitolo della saga di Alien interpretato da Sigourney Weaver che si sarebbe andato a collegare direttamente agli eventi di Aliens – scontro finale, il seminale film diretto da James Cameron.

Ricordiamo che la saga di Alien ha avuto dei trascorsi recenti alquanto burrascosi specie perché Ridley Scott, nel corso del tempo, ha detto tutto e il contrario di tutto. Si è passati dal “dovremo mettere da parte gli alieni e parla della minaccia rappresentata dall’Intelligenza Artificiale” al “Personalmente credo che si debba parlare dell’evoluzione di questa bestia perché, dico sul serio, è il mostro migliore di sempre” passando per un “realizzerei altri Alien anche con la Disney se acquisterà la Fox”. Ed è stato proprio il regista britannico a staccare la spina del respiratore al progetto di Neill Blomkamp in cui avremmo rivisto, oltre alla Ellen Ripley di Sigourney Weaver anche Newt e Dwayne Hicks. Che, in Alien 3 di David Fincher, scoprivamo essere morti.

Online su Twitter sono arrivati dei concept art inediti che potete ammirare direttamente qua sotto:

Restando in tema. Nel giugno del 2020 abbiamo appreso un’interessante curiosità: Walter Hill, il leggendario regista de I Guerrieri della Notte e 48 Ore che del primo Alien è stato il produttore, ha scritto un trattamento di 50 pagine per un quinto film dedicato però alla Ellen Ripley di Sigourney Weaver, collegato, dunque, al filone storico della IP e non a quello che Ridley Scott ha inaugurato con Prometheus. A rivelare la cosa era stata proprio Sigourney Weaver tanto che, qualche giorno dopo, il diretto interessato, Walter Hill, aveva così commentato la questione:

Sigourney, come ha fatto fin dall’inizio, è troppo modesta in merito alla sua comprovata abilità di realizzare l’idea – che si basa sul raccontare una storia capace di fartela fare addosso, prendere a calci in culo in nuovo Xenomorfo e, allo stesso tempo, di portare avanti una meditazione sia sull’universo del franchise di Alien che del destino del personaggio di Ellen Ripley.

Ora come ora, non si sa nulla di una possibile nuova incursione cinematografica del franchise. Si sa solo che la Disney sta producendo una serie TV di Alien per Hulu (presumibilmente approderà nella sezione Star di Disney+ fuori dagli USA) sarà creata e guidata da Noah Hawley (Legion, Fargo) con la sua 26 Keys.