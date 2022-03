La saga dicontinuerà non solo con la già annunciata serie TV sviluppata da Noah Hawley per FX ( ECCO GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI ), ma anche con un film destinato allo(Hulu negli Stati Uniti e Disney Plus negli altri mercati) diretto da Fede Alvarez (il remake di La casa, Man in the dark) e prodotto da Ridley Scott tramite la sua Scott Free.

La notizia riportata dall’Hollywood Reporter non sorprende più di tanto. Giusto qualche ora fa vi abbiamo segnalato i passaggi più importanti e rilevanti del profilo che la testata citata poco fa ha dedicato a Steve Asbell, il presidente di 20th Century Studios alla guida dell’ex major sostanzialmente da quando è stata inglobata dalla Disney. Nel pezzo veniva spiegato come, malgrado gli sforzi iniziali dell’etichetta, dovessero essere più contenuti in materia di produzione cinematografica rispetto a quando la 20Th Century Fox era un’entità a sé stante, il COVID ha cambiato le carte in tavola. Ed ecco che, con la complicità di uno streaming sempre più presente nelle vite dei fruitori dei prodotti d’intrattenimento, lo studio produce anche più di prima anche se con un occhio interamente dedicato alle produzioni originali per Hulu e Disney Plus.

Tornando a questo nuovo Alien, l’Hollywood Reporter sottolinea, oltre al fatto che arriverà in streaming, quello che, in un momento come questo, è ovvio, ovvero che i dettagli della storia sono ancora ignoti e tenuti sotto chiave dallo studio. L’unica concessione che è stata fatta trapelare è che l’Alien di Fede Alvarez non sarà collegato alle altre pellicole della saga. A quanto pare non avremo a che fare con un prequel o un sequel collegato narrativamente agli altri lungometraggi.

Stando alle fonti del magazine, Fede Alvarez è un accanito fan di Alien e avrebbe sottoposto la sua storia a Ridley Scott già diverso tempo fa. L’idea sarebbe rimasta impiantata nella testa di Ridley Scott fino allo scorso anno. Il regista del primo Alien avrebbe telefonato improvvisamente al giovane collega chiedendogli se fosse ancora disposto a lavorarci e il resto, come si suol dire, è storia.

Steve Asbell racconta che la 20Th Century Studios è rimasta particolarmente impressionata dalla forza delle idee di Alvarez: “È davvero una valida storia con un gruppo di personaggi che non avete mai visto prima”.

Cosa ne pensate dell’annuncio di questo nuovo film di Alien in arrivo, prossimamente, in streaming? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!