Alcune ore fa la CinemaCon 2024 si è conclusa con la presentazione dei titoli della Disney in arrivo nel corso dell’anno e nel 2025, tra cui anche Alien: Romulus, il nuovo film della popolare saga sci-fi horror inaugurata nel 1979 con il seminale lungometraggio diretto da Ridley Scott.

“Dalle poche scene mostrate, Alien: Romulus sembra un ritorno all’orrore di Alien” ha commentato Hunter Bolding di The Hashtag Show. “È la versione Alien di La casa (2013)“.

Alien: Romulus, from the small amount of footage we were shown, looks like a return to Alien being horrifying. This is Evil Dead (2013) for the Alien series. Mean spirited, gross, and shocking. People were covering their eyes. #AlienRomulus #Disney #CinemaCon pic.twitter.com/M6uFWxkjQA — Hunter Bolding (@HunterBVideo) April 11, 2024

La descrizione delle scene

Conosciamo la Rain Carradine di Cailee Spaeny e i suoi compagni di equipaggio, che esplorano una misteriosa navicella abbandonata. La maggior parte dell’equipaggio è bloccata in una stanza allagata con l’acqua alle ginocchia. Quello che non sanno è che sono in una camera di incubazione con decine di gusci alieni che contengono facehugger. L’androide dell’equipaggio, Andy (David Jonsson), si riavvia a causa di un errore e mentre è in fase di riavvio i gusci si attivano e rilasciano i facehugger nell’acqua. L’equipaggio viene così attaccato da un’orda di alieni che usano le code per annegare alcune persone.

L’equipaggio riesce a sopravvivere abbattendo gli alieni con pistole e aiutandosi a vicenda quando qualcuno viene afferrato. I facehugger sono realizzati per lo più in maniera fisica attraverso dei pupazzi, il che conferisce alla scena un’atmosfera tangibile di pericolo. L’androide finisce il riavvio e aiuta la squadra a fuggire.

Il personaggio di Cailee Spaeny riesce ad aprire una delle porte della stanza dall’esterno, ma per un tempo limitato. Poi vediamo un’inquadratura con decine di facehugger che inseguono la ciurma in un corridoio stretto e claustrofobico, mentre tutti corrono per salvarsi la vita. La porta si chiude giusto in tempo, permettendo solo il passaggio di un facehugger che aggredisce un membro dell’equipaggio.

Si salta a una scena in cui la donna aggredita inizia a sentire dolore al petto perché un alieno sta per uscire dal suo corpo. Quando il dolore diventa eccessivo, usa una torcia a raggi x e notiamo quindi un piccolo chestburster che cerca di uscire dalla sua cassa toracica. Quando l’alieno comincia a uscire, cade per terra e la co-pilota della navicella perde il controllo. La navicella comincia a volare in maniera incontrollata mentre il chestburster fuoriesce lentamente dal corpo della donna. L’alieno è realizzato con un animatronic e si mostra agli spettatori in tutti i suoi dettagli. È un’immagine incredibile che rende Alien: Romulus in linea con la prima trilogia di Alien più che con i prequel più recenti.

La presentazione finisce con un montaggio di altri momenti che ci regalano un primo sguardo a uno xenomorfo adulto, che sembra più un attore con un costume che un animatronic.

Alien: Romulus per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in The Dark) arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto.

La storia ruota attorno un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio che, rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

