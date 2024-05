Il prossimo agosto arriverà nei cinema Alien: Romulus, la pellicola di Fede Alvarez (La casa, il “sequel” del 2013) collegata al celeberrimo franchise inaugurato da Alien, il capolavoro di Ridley Scott datato 1979.

Il lungometraggio, cronologicamente basato fra gli eventi del primo film e quelli di Aliens – scontro finale di James Cameron, è stato ispirato, stando alle parole di Alvarez, proprio da una scena eliminata del leggendario sequel diretto dal regista di Avatar.

La vita nelle colonie spaziali

Spiega il filmmaker:

Il mio primo istinto si è basato sul voler provare qualcosa di diverso che non si era mai visto prima, ovvero affrontarlo dal punto di vista di personaggi che non sono professionisti o scienziati e che non sono nemmeno adulti. Mi piaceva questo concetto del mettere delle persone al centro della storia che sono più vicine a ciò che è il pubblico che viene a vedere il film non intendendo che il pubblico sia solo composto da giovani, quanto semmai che il pubblico sia completamente vergine rispetto alle realtà dello spazio. Quando i personaggi sono professionisti di un dato ambito ne sanno più di te. Ma quando sono ancora intorno ai 20 anni, non sanno ancora come gestire i portelli di scarico pressurizzati.

Poi aggiunge:

Tutti i loro genitori probabilmente hanno lavorato sulla stessa nave quando erano bambini, ed è così che si sono conosciuti. Condividono questa storia perché quella è l’unica famiglia che hanno. Agiscono più come fratelli adottivi; alcuni di loro hanno persino vissuto sotto lo stesso tetto. Molte delle grandi tematiche del film riguardano la fratellanza e cosa significa? Il Romolo di tutto ciò, e il più grande intreccio con Weyland-Yutani, è effettivamente collegato anche a questo.

Alvarez fa riferimento a una scena eliminata da Aliens (e presente nella special edition home video) in cui si vedono, fra l’altro, momenti di vita vissuta presso Hadley’s Hope, la colonia della Weyland-Yutani su LV-426.

Alien: Romulus, la sinossi e i dettagli

Questo horror-thriller riporta alle origini il franchise di grande successo Alien: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.



Nel cast figurano: Cailee Spaeny (Priscilla), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa) e Aileen Wu. Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) sulla base di una sceneggiatura scritta da lui stesso scritta insieme al suo collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), ed è basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Alien: Romulus per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in The Dark) arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

FONTE: Entertainment Weekly

