Nonostante una sfliza d’impegni pressochè interminabile per il franchise di Avatar, pare che Jon Landau e James Cameron siano ancora davvero intenzionati a tornare a lavorare su Alita 2, il sequel di Alita: angelo della battaglia, la pellicola sci-fi uscita a febbraio del 2019 diretta da Robert Rodriguez e basata sul manga scritto e illustrato da Yukito Kishiro. Anzi: sarebbero già attivamente al lavoro sul progetto.

Intervistato da Screen Rant, su Alita 2 Jon Landau ha spiegato che:

Ci stiamo lavorando. Credo che se c’è una cosa che abbiamo imparato grazie ad Avatar è quante più sfumature espressive facciali, quante più sottigliezze possiamo conferire ai personaggi quando vogliamo che siano emozionali. Alita non sarebbe stato possibile senza quello che abbiamo fatto con Avatar. Avatar: la via dell’acqua non sarebbe quello che è senza quello che abbiamo fatto su Alita. Ed è quindi arrivato il momento di restituire il favore. Ne stiamo discutendo con Robert e Rosa Salazar e sta andando tutto bene.

Proprio durante gli impegni stampa per Avatar: la via dell’acqua, James Cameron aveva spiegato che lui e Robert Rodriguez avevano stretto un “patto di sangue” per Alita 2.

A quanto pare sembra che tutto stia procedendo nella giusta direzione e che, prima o poi, il film si farà davvero.

FONTE: Screen Rant

