La truccatrice Allie Shehorn è stata accoltellata più di 20 volte dal suo ex ragazzo a casa sua, lo scorso 23 maggio, riportando ferite al collo, sulle braccia e sull’addome. La donna è sopravvissuta per miracolo ed è stata portata in ospedale dopo esser stata trovata da Christine White, la madre surrogata.

“L’ho trovata e sono andata nella camera da letto dove è successo tutto” ha dichiarato White a KTLA. “Non è stata una bella vista“.

Shehorn, che ha lavorato alle due parti di Rebel Moon e a diversi film di Hollywood come Babylon e il nuovo Mean Girls, adesso è in condizioni stabili dopo esser stata sottoposta ad alcuni interventi.

L’uomo che ha aggredito Shehorn non aveva il consenso di avvicinarsi alla donna visto che era stata stabilita un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti dopo le denunce per violenza domestica a suo carico. Poche ore prima dell’attacco era detenuto in prigione, ha pagato la cauzione e si è diretto verso la casa della vittima. Dopo l’aggressione, è fuggito, ma è stato arrestato in Texas nei pressi del confine con il Messico.

Stando agli amici di Shehorn, l’uomo era una comparsa che aveva conosciuto sul set di Rebel Moon. Per aiutare la donna a far fronte alle spese sanitarie e la riabilitazione è stata creata una pagina GoFundMe.

Fonte

