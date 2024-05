Tom Felton, meglio noto per aver interpretato Draco Malfoy nei film della saga di Harry Potter, sarà protagonista di Altered, un thriller fantascientifico con un budget di 15 milioni di dollari.

Accanto a lui troveremo Richard Brake (“Il trono di spade”, “Barbarian”, “Mayor of Kingstown”), Igor Jijikine (“Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”), Aggy Adams (“The Witcher”) e Liza Bugulova.

Il film è ambientato in un presente alternativo in cui la maggior parte della popolazione umana si è sottoposta a degli interventi di miglioramenti genetici. Due emarginati coraggiosi, Leon (Felton) e Chloe (Bugulova), restano impelagati in una battaglia per la giustizia all’interno di una società fratturata da disparità genetica e corruzione politica.

Altered è diretto dal regista finlandese Timo Vuorensola, meglio noto per aver creato la saga di “Iron Sky” e che di recente ha diretto “Jeepers Creepers: Reborn” e “97 Minutes” con Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin.

L’uscita è prevista per inizio 2025.

