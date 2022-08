Amanda Seyfried sulle pressioni legate alle scene di nudo girate da giovane: “Non volevo perdere il lavoro”

Amanda Seyfried ha riflettuto sulle scelte fatte nel corso della sua carriera, parlando nello specifico delle scene di nudo.

L’attrice di The Dropout ha ammesso, chiacchierando con Porter, che in diverse occasioni avrebbe preferito che sul set ci fossero coordinatori di intimità:

A 19 anni me ne andavo in giro sul set senza mutande…ma scherziamo? Come ho permesso che succedesse? Oh, so perché: avevo 19 anni, non volevo deludere nessuno e non volevo perdere il lavoro, ecco perché.