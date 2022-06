Il verdetto della causa da 50 milioni di dollari per diffamazione dicontro è finalmente arrivato , e ha visto l’attore vincere ottenendo 10 milioni di dollari di risarcimento e 350 mila dollari in danni punitici (erano 5 milioni ma la Virginia ha un tetto massimo per questo tipo di danni). La contro-querela da 100 milioni di dollari disi è tradotta in due giudizi a sfavore e uno a favore dell’attrice, che otterrà solo un risarcimento di 2 milioni.

La reazione dell’attrice è arrivata molto in fretta: Heard ha infatti condiviso sui social un messaggio nel quale si è detta estremamente delusa dalla decisione della giuria. Ancora non sappiamo se farà appello (potrebbe costarle veramente molti soldi) oppure se cercherà di risolvere la cosa in maniera extra giudiziale. Ecco quanto scritto dalla star di Aquaman su Twitter:

La delusione che provo oggi è oltre ogni parola. Sono addolorata del fatto che la montagna di prove non sia stata comunque abbastanza per reggere al potere sproporzionato e all’influenza del mio ex marito. Sono ancor più delusa per ciò che significa questo verdetto per altre donne. È un passo indietro. Rimette indietro le lancette dell’orologio a un’epoca in cui una donna che parlava e si faceva sentire poteva essere disonorata pubblicamente e umiliata. È un passo indietro sull’idea che la violenza contro le donne vada presa sul serio. Credo che gli avvocati di Johnny siano riusciti a convincere la giuria a ignorare il concetto fondamentale della Libertà di Parola e ignorare una prova talmente decisiva che ci ha permesso di vincere nel Regno Unito. Sono triste di aver perso questa causa. Ma sono ancora più triste di avere l’impressione di aver perso un diritto che pensavo di avere come americana – parlare liberamente e apertamente.

