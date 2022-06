Stavolta è il tabloid JustJared a lanciare il potenziale scoop: Amber Heard sarebbe stata tagliata da Aquaman 2 e il ruolo di Mera rimpiazzato nel film e in futuri sequel.

L’indiscrezione arriva da una fonte giudicata “affidabile” dal sito, le cui notizie spesso diventano virali. Secondo tale fonte, “la Warner Bros. ha deciso di sostituire Amber Heard dopo aver fatto un test screening del film. Si terranno delle riprese aggiuntive con Jason Momoa e Nicole Kidman”.

Nel giro di pochi minuti lo scoop è rimbalzato ovunque in rete, e ha provocato un’immediata reazione del portavoce dell’attrice che ha risposto attraverso Variety:

I pettegolezzi continuano, come avvenuto sin dal primo giorno. Errati, insensibili e decisamente folli.

Lo stesso JustJared ha pubblicato poi un aggiornamento:

Fonti vicine alla produzione di Aquaman ci hanno aggiornati, affermando che “Amber non è stata completamente tagliata dal film. Ha ancora una piccola parte”. Ma altre nostre fonti ci dicono tuttora che Amber verrà sostituita, vi aggiorneremo con maggiori informazioni.

Come noto, Heard è stata protagonista negli ultimi anni di una battaglia legale con l’ex marito Johnny Depp: qualche giorno fa l’attrice ha perso la causa per diffamazione da lui intentata. Durante il processo, Amber ha ammesso di non sapere se il suo personaggio rimarrà nella versione definitiva di Aquaman 2, essendo stato ridimensionato rispetto a quanto pensava inizialmente. Inoltre Walter Hamada della DC Films, ha ammesso che per un periodo si è pensato a un recasting.