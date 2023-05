Le perdite di AMC Entertainment, la più grande catena cinematografica del mondo, frenano nel primo trimestre del 2023. Frenano, ma non si fermano; tuttavia nei primi tre mesi dell’anno il circuito ha visto un incremento notevole nei ricavi (954.4 milioni di dollari, +21% rispetto ai 785.7 milioni del 2022) che ha permesso di tagliare le perdite del 30% anno su anno (235.5 milioni contro i 337.4 milioni del 2022). Wall Street ha premiato la notizia con un balzo del 4% nelle contrattazioni.

Merito ovviamente del successo di film come M3GAN, Il gatto con gli stivali, Creed III, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Scream IV e John Wick 4. Ma il CEO di Adam Aron ha voluto ringraziare pubblicamente un regista in particolare: “Grazie, soprattutto, a James Cameron per il suo Avatar: la via dell’acqua”, che da solo ha raccolto 2.3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

AMC ha quasi 10000 schermi in tutto il mondo (in Italia possiede la catena UCI Cinemas), e nel primo trimestre dell’anno ha accolto 47.6 milioni di spettatori, in crescita del 22% anno su anno. Negli USA la crescita è stata del 25%.

“Il recupero sul periodo pre-pandemico è stato in particolarmente forte al box-office europeo,” ha continuato Aron. “Come dico da anni, quando i nostri partner studios cinematografici propongono un’offerta forte, la risposta del pubblico negli USA e nel resto del mondo è altrettanto robusta”.

Ma Aron ha anche sottolineato che “ovviamente non siamo ancora fuori dal pantano,” e che “il box-office, nonostante sia in crescita, non è ancora arrivato ai livelli del 2019. Siamo nel quarto anno della nostra corsa verso la normalità, e non possiamo non notare che la situazione sta migliorando”. Il patron della catena cinematografica ha notato che c’è una forte domanda per le sale PLF, e ha promesso migliorie agli schermi Dolby e alle sale IMAX.

Gli analisti non pensano che AMC possa tornare in attivo entro l’anno prossimo, ma ritengono che visto il calendario ricco di uscite e l’attenzione di Aron verso i conti sarà possibile ripianare le perdite durante tutto l’anno. In questo senso, gli incassi della prima parte del secondo trimestre dell’anno lasciano ben sperare, basti pensare al miliardo di dollari raggiunto da Super Mario Bros. il film.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate