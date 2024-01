America Ferrera ha ricevuto il premio SeeHer ai Critics Choice Awards e in tale occasione ha tenuto un discorso sull’importanza della rappresentazione.

L’attrice fu la prima latino-americana a vincere un Emmy come attrice protagonista per il suo ruolo in Ugly Betty e continua a essere l’unica, così nel suo discorso ha sottolineato l’impegno di altre college come Ariana Greenblatt, Jenna Ortega e Selena Gomez nell’aver dato vita a personaggi “che non avrei potuto vedere da piccola“.

“Naturalmente mi immedesimavo in personaggi forti e complessi, ma questi personaggi non avevano mai quasi il mio aspetto. Ho sempre voluto vedere persone come me sullo schermo in quanto esseri umani completi” ha aggiunto.

Ha poi lodato quanto fatto da Margot Robbie per aver visto “il valore in Barbie, un’idea completamente femminile che la maggior parte delle persone avrebbero scartato come troppo frivola, troppo femminile e troppo problematica“.

“Hai avuto il coraggio e la visione per lavorarci” le ha detto. “Grazie per aver donato al mondo Barbie“.

Si è poi rivolta a Greta Gerwig “per aver dimostrato con la tua incredibile capacità come regista che le storie di donne non hanno difficoltà a raggiungere la grandezza cinematografica e segnare la storia del botteghino allo stesso tempo“.

È poi stato il momento dei “Ken”, Noah Baumbach, Tom Ackerley, David Heyman e Ryan Gosling, lodati da Ferrera per essere stati “abbastanza uomini da sostenere il lavoro delle donne. Siete stati fantastici e siete più che abbastanza“.

Ha poi concluso il discorso ringraziando suo marito Ryan: “Vedi me e i miei sogni, e li sostieni come se fossero i tuoi. Ti amo“.

Ecco il discorso integrale:

America Ferrera’s introduction and acceptance speech for the “SeeHer” award at the Critics Choice Awards 💖 pic.twitter.com/4pE3vj0SdT — America Ferrera Updates (@ferreraupdates) January 15, 2024

