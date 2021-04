Nella lunga diretta di oggi di Cinema con Nonno Alò su Twitch, oltre a Francesca Mazzoleni (candidata al David per Punta Sacra) hanno partecipato anche i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, che hanno aggiornato sulla lavorazione del loro nuovo film America Latina.

In particolare, Fabio ha svelato che Walter Fasano sta lavorando al montaggio: Fasano è lo storico montatore di Luca Guadagnino, ed è stato protagonista di una grande videointervista qui su BadTaste.it.

Fabio ha spiegato di essere a metà lavorazione, e ha poi parlato di com’è collaborare nuovamente con Elio Germano dopo Favolacce:

Noi stiamo girando, tra due ore andiamo sul set. Oggi è una scena molto complicata. girare una scena molto complicata, una scena di un fiore che muore.

E come muore un fiore? In modo cruento o in modo silenzioso?

E come deve morire il fiore… il fiore muore senz’acqua, muore appassito.

Nel titolo c’è un perché della parola Latina?

Assolutamente sì, è ambientato a Latina, estremamente territoriale. Potrebbe essere girato ovunque, ma Latina la conosciamo bene e la odiamo, ci abitano i nostri genitori ed è un luogo di bellissima insofferenza, di tanti incubi, ha delle location meravigliose… non la città perché è un disastro…

Renata: Che sensazioni stai provando in questo periodo sul set?

La pandemia te la scordi, appena arrivi sul set ti fai il tampone molecolare e poi c’è l’euforia, anche un po’ ubriacante, della sensazione di star realizzando un film molto bello. Si solito non è così, per La Terra dell’Abbastanza e Favolacce pensavamo di non fare un film riuscitissimo, e invece forse l’esperienza accumulata ci sta dando più serenità. Siamo a metà dell’opera, abbiamo girato cinque settimane finora. Il film è molto nostro, e quindi come le cose nostre anche i difetti ci piacciono. […] Oggi gireremo fino alle 3.30 di notte.

Quanto manca alla fine?

Mancano cinque settimane belle toste di riprese, sperando che non si protraggano per problemi di Covid. E poi ci sarà il montaggio. Monteremo con un caro amico in comune… Si può dire, Walter Fasano. Un grandissimo atto di beneficenza di Luca Guadagnino che ce l’ha prestato, perché anche Luca sta girando.

Com’è lavorare di nuovo con Germano?

È un attore magnifico, è un essere umano che capisce gli errori e sa tradurli in maniera impeccabile. È la persona che è in grado di comprendere come siamo fatti e senza vergogna mettersi a nudo davanti alla telecamera, mostrando la sua anima. È un attore meraviglioso, lavorarci per una seconda volta è un privilegio. L’abbiamo anche pagato tanto però!