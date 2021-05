LEGGI ANCHE – Lo sceneggiatore di American Beauty teme che le accuse a Kevin Spacey abbiano segnato il film

Il semplice poster diè sicuramente uno dei poster più noti del mondo del cinema. Non tutti sanno però che la mano presente sulla locandina appartiene a una nota attrice.

La mano in questione è quella di Christina Hendricks, attrice nota per aver partecipato alla serie Mad Men e non solo. E proprio di recente la Hendricks, ospite al The Rich Eisen Show, ha parlato di come effettivamente la sua mano sia finita sulla locandina:

Ero una modella, e uno dei lavoretti fu quello di posare per il poster di un film. Non avevo la minima idea di quale film si trattasse. Eravamo in due. Abbiamo fatto diverse versioni, la mia mano sulla sua pancia, la sua mano sulla mia pancia e anche la mia mano sulla mia pancia. Ho fatto alcuni lavori come modella di mani. Sono stata una ballerina di danza classica quindi immagino di sapere come muovere le mani in maniera elegante. Fu solamente un semplice lavoretto. Probabilmente fui pagata 100 dollari o qualcosa del genere. Ero semplicemente felice di avere un lavoro. Non sapevo che sarebbe stato per American Beauty. Poi finalmente l’ho visto e ho pensato: “Ehi, quella è la mia mano!”

La sinossi:

In questo suo debutto alla regia, il Premio Oscar® Sam Mendes, assieme allo sceneggiatore Premio Oscar® Alan Ball, crea un ritratto cupo, intelligente e realistico dei quartieri eleganti americani. Indicato come miglior film dell’anno da oltre 65 critici e premiato con cinque Oscar®*, tra cui quello per il Miglior Film, i protagonisti di American Beauty sono Kevin Spacey e Annette Bening nei panni di Lester e Carolyn Burnham, una coppia apparentemente normale il cui matrimonio allo sfascio innesca una serie di drastici cambiamenti nel loro ‘perfetto’ vicinato. Costellato da una nutrita schiera di acclamati coprotagonisti, American Beauty è stato definito un “capolavoro assoluto” (Rod Dreher, New York Post).

